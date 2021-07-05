1000'den fazla Afgan askeri, Taliban'la çatışma sırasında Tacikistan topraklarına geçti

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Tacik sınır muhafızları, Taliban üyeleriyle çatışan 1037 Afgan askerinin ülkeye girmesine izin verdi.
İznin Afgan askerlerin can güvenliğinin sağlanması için verildiğini belirten Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Afganistan-Tacikistan sınırındaki durumun kontrol altında tutulduğunu vurguladı.
Haziran ayında da yaşanmıştı
Geçen ay sonunda da Taliban'ın, Afganistan'ın Kunduz eyaletinde Tacik-Afgan sınırındaki Şirhan sınır kapısına yaptığı saldırıdan kaçan 134 Afgan askeri sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığınmıştı.
Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Bedahşan vilayeti konumu itibarıyla stratejik bir bölgede yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)