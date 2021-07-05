Pandemide elektroniğe talep arttı, Apple’a montaj yapan şirketin geliri beklenenden yüksek oldu

Pandemi döneminde yüksek performans gerektiren elektronik ürünlere olan talep, elektronik ürün imalatı yapan uzak doğulu şirketin kazancının beklenenden daha da arttırdı. Hon Hai Precision'ın ikinci çeyrek gelirlerinin yüzde 20 arttığı ifade edildi.

Pandemide evden çalışma, uzaktan eğitim ve oyun ekipmanlarına dönük talebin artmasıyla birlikte dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı Hon Hai Precision’ın ikinci çeyrek gelirinde yüzde 20 artış kaydedildiği belirtildi.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, Tayvanlı Hon Hai Precision şirketi yılın ikinci çeyreğinde 1.36 trilyon Tayvan doları (yaklaşık 48.7 milyar dolar) gelir elde etti. Gelir tahminleri ise 1.34 trilyon Tayvan dolarıydı.

Şirket ayrıca Haziran ayı satışlarından 401.6 milyar Tayvan doları (14 milyar dolar) kazanç elde etti. Yılbaşından bu yana elde edilen gelirse 2.7 trilyon Tayvan doları (yaklaşık 96.8 milyar dolar) oldu.

Yılın ikinci çeyreğindeki bu artış, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmeye başlamasına rağmen evden çalışma, evde vakit geçirme gibi uygulamaların kalıcı olacağına dönük beklentiden kaynaklanıyor.

Oyun konsolları, iPhone gibi ürünlere dönük talep arttıkça montaj sanayi üretimindeki artışın da devam edeceği öngörülüyor.

Bu talepten yola çıkan şirketler ayrıca çevrimiçi etkinliklerde daha iyi hizmet verebilmek adına için veri altyapılarını geliştirmek için de çeşitli yatırımlar yapıyor.