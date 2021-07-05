Tacikistan Devlet Başkanı Rahman'dan Afganistan sınırına 20 bin asker gönderme talimatı

Taliban saldırısından kaçan 1000'den fazla Afgan askerinin Tacikistan topraklarına sığınmasının ardından Afganistan-Tacikistan sınırındaki durum daha da kritik hale gelirken Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, sınırda güvenliğin artırılması için yeni adım attı.

Tacikistan Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Tacikistan Güvenlik Konseyi, bugün sınırdaki durumu ele almak üzere toplandı.

Afganistan-Tacikistan sınırındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve devlet sınırının güçlendirilmesi konusunun istişare edildiği toplantıda Rahman, Mirzo'ya 20 bin rezerv asker gönderme talimatı verdi.

Afganistan-Tacikistan sınırındaki bölgelerde siyasi gerilimin tırmanmasını göz önünde bulunduran Rahman, Güvenlik Konseyi üyelerine, güvenlik güçlerinin ve kolluk kuvvetlerinin yöneticilerine sınırdaki devletin ve milletin güvenliğinin sağlanmasına yönelik somut önlemler almalarını emretti.

Devlet Başkanı Rahman, sınır potansiyelini güçlendirmenin yanı sıra, sınır ötesi suçların, terör, aşırılık eylemlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi de dahil olmak üzere devlet sınırındaki ihlallerin önlenmesine özel dikkat gösterilmesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki gerilim bağlamında hem ikili düzeyde hem de Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Tacikistan'a gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu teyit etmişti.