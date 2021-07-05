BM'den, Japonya'da meydana gelen heyelan için taziye mesajı

Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya'nın Atami şehrinde şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen heyelan ve taşkında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Guterres'in olaydan duyduğu üzüntü dile getirilerek, "Genel Sekreter, mağdurların ailelerine, Japonya Hükümetine ve halkına derin taziyelerini iletiyor" ifadesi paylaşıldı.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, şiddetli yağmur nedeniyle 3 Temmuz'da meydana gelen heyelan ve taşkında, 4 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 64 kişi de kaybolmuştu.

Japan floods: 20 people missing after landslide sweeps through Atami, a coastal city 65 miles southwest of Tokyo. #Shizuokapic.twitter.com/4pFl3Fa1dh — Ian Fraser (@Ian_Fraser) July 3, 2021

​Heyelan ve taşkında 130'dan fazla hanenin hasar gördüğü kentte, yaklaşık 20 binden fazla hane için de tahliye emri verilmişti.

Kentteki sel ve heyelanın 3'üncü gününde, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.