Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Azerbaycan ile sınır bölgesinde sınırında çatışma çıktı

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda Ermeni ve Azerbaycanlı askerler arasında silahlı çatışma meydana geldiği duyuruldu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Samvel Asatryan, devlet haber ajansı Armenpress’e demecinde ülkenin doğusunda Ermeni ve Azerbaycanlı askerler arasında silahlı çatışma meydana geldiğini belirtti.

Asatryan, “Azerbaycanlı askerler çatışmaya girdi. Ermenistan tarafında bir yaralı var. Yara hafif. Edindiğimiz verilere göre Azerbaycan tarafından iki yaralı var” diye konuştu.

Sözcü ayrıca olayın Ermenistan'ın doğusundaki Geğarkunik bölgesinde, Verin Şorja yerleşiminin bulunduğu sınır bölgesinde meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Azerbaycan ordu birlikleri 12-13 Mayıs'ta Sünik ve Geğarkunik bölgelerinden ‘sınır netleştirme çalışmaları’ için Ermenistan topraklarına girmişti. Ermenistan konu ile ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurmuş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebinde bulunmuştu.

Paşinyan 12 Haziran’da ise Ermenistan'ın doğusundan güneyine doğru Azerbaycan sınırına Rus sınır muhafızlarının ve uluslararası gözlemcilerin konuşlandırılmasını Moskova ile görüştüğünü açıklamıştı.