Hindistan'da binlerce kişiyi tuzlu su ile aşılayan 14 kişi tutuklandı

Hindistan'da 2 bin 500'den fazla kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte eden 14 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken tutuklananlar arasında bir hastane sahibi doktor ve eşinin de bulunduğu belirlendi.

Hindistan'ın Mumbai ve Bengal şehirlerindeki 12 yerleşim bölgesinde 2 bin 500'den fazla kişiyi koronavirüs aşısı yapma vaadiyle kandırıp para alarak tuzlu su enjekte eden 14 kişi yakalandı.

Dolandırıcıların vatandaşlardan tek doz için 10-17 dolar arasında ücret aldığı ve sahte aşı sertifikası verdiği belirtilirken polisin soruşturma sırasında ele geçirdiği 28 bin dolara el koyduğu bildirildi.

Tutuklananlar arasında Mumbai'de bulunan Shivam Hastanesi'nin sahibi doktor Shivraj Pataria ve eşi Neeta Pataria da bulunuyor.

Mumbai'de soruşturmayı yürüten polis memurlarından Vishal Thakur, tutuklananlara 'komplo kurma, hile ve sahtecilik' suçlarının yöneltildiğini söyledi. Thakur, soruşturmanın sürdüğünü ve tutuklama sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

Dolandırıcılık, 'aşı' olan vatandaşların resmi kayıtlarını devlet kayıtlarında görememesi ve herhangi bir yan etki yaşamadıklarını bildirmelerinin ardından geçen ay ortaya çıktı.

Avukat Siddharth Chandrashekhar, dolandırıcılar hakkında Mumbai'nin yüksek mahkemesinde kamu yararına dava açtı. Dava dilekçesinde ülkede sahte aşılama olaylarının arttığı ve hükümetin gerekli önlemleri almadığı ifade edildi.

Koronavirüs vakalarının bu yılın başında Delta varyantının etkisiyle zirve yaptığı Hindistan'da hükümet gerçek ölü ve vaka sayılarını açıklamamakla eleştiriliyordu. CNN'e göre, uzmanlar ülkedeki vakaların açıklanandan 30 kat fazla olabileceğini belirtiyor.

Ülkede artan vakalar sebebiyle sağlık sistemi çökmüş, vatandaşlar krematoryumlar dolduğu için yakınlarını boş arazilerde yakmak zorunda kalmıştı.