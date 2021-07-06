Gerilimin giderek tırmandığı Afganistan'ın komşusu Kırgızistan'da Rus ordusundan tatbikat

Rusya Merkez Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, Afganistan’daki gerilim giderek tırmanırken Tacikistan'daki Rus askeri üssünün saldırı ve nakliye-savaş helikopterlerinin füze fırlatmalı askeri tatbikat yaptıkları duyuruldu.

Rusya Merkez Askeri Bölge basın dairesinin açıklamasına göre Afganistan’daki gerilim giderek tırmanırken Tacikistan'daki Rus askeri üssünün saldırı ve nakliye-savaş helikopterleri, füze fırlatmalı askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Tacikistan'da gerçekleştirilen taktik uçuş tatbikatı sırasında 201 no.lu askeri üssün Mi-24 saldırı helikopterleri ve Mi-8MTV5-1 nakliye-askeri helikopterleri, göreceli yasadışı silahlı gruba füze atışı icra etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca taktik uçuş tatbikatında iki Mi-24 saldırı helikopterinin, iki Mi-8MTV5-1 nakliye askeri helikopterinin ve yaklaşık 100 askeri personelin yer aldığı kaydedildi.

Pilotların Gissar Havalimanı’ndan kalkarak göreceli düşman personelinin biriktiği yere doğru yöneldiği ve tatbikat alanına gizlice yaklaşma icra ettiği belirtilen açıklamada, helikopterlerin yerden yaklaşık 50 m irtifada C-8 güdümsüz ‘havadan karaya’ füzeleri ateşlediği vurgulandı.

Açıklamada, “Hava saldırısı sonucunda araç konvoyu, atış mevzileri, silah ve mühimmat depoları taklidi olan toplam 15 kara hedefi imha edilmiş oldu” denildi.

Rusya: Gerekirse Tacikistan'a destek amacıyla ek çaba gösterilecek

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya’nın gereklilik durumunda Afganistan sınırındaki güvenliğin sağlanmasında Tacikistan'a destek amacıyla ek çaba göstermeye hazır olduğunu duyurdu.

“Her şey kuzey Afganistan'daki durumun nasıl gelişeceğine bağlı olacak. Bazı verilere göre Tacikistan sınırının yüzde 70'e varan kısmı Taliban tarafından kontrol edildiğinden oradaki durum oldukça gergin” diyen Rudenko, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz üzere Tacikistan’da 201. Rus askeri üssümüz bulunuyor. Üs, ihtiyaç halinde Tacikistan'a yardım sağlamak için gerekli her şeyle donatılmış durumda. Gereklilik durumunda bu yönde ek çaba gösterilecek.”

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki gerilim bağlamında hem ikili düzeyde hem de Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Tacikistan'a gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu teyit etmişti.