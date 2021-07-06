Hindistan'da Sputnik V aşısının test partisi üretildi

RDIF’in açıklamasında, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Hindistan’ın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Morepen Laboratories, şirketin Himaçel Pradeş eyaletindeki tesisinde, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin test partisinin üretildiğini duyuruyor” ifadesine yer verildi.

Üretilen aşıların kalite kontrolü için Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’ne gönderileceği ifade edildi.

RDIF ve Morepen Laboratories’in Haziran ayında işbirliği anlaşması imzaladığı ve 'halihazırda aktif olarak teknoloji transferi sürecini hayata geçirdiği' kaydedildi.

RDIF, Hindistan’ın en büyük ilaç şirketleri Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech ile de anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmalar, Hindistan’da her yıl 850 milyondan fazla doz Sputnik V aşısını üretme fırsatını sağlıyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Koronavirüs pandemisi devam ediyor, dünyanın farklı bölgelerinde yeni ve daha tehlikeli mutasyonlar çıkıyor, bu yüzden RDIF, anahtar hub’lardan biri olan Hindistan’da Sputnik V için üretim kapasitelerini artırıyor” diye açıkladı.