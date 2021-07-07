Çin Dışişleri: Tayvan'a hiçbir ülkenin hiçbir şekilde müdahale etmesine izin vermeyeceğiz

Çin, Japonya'nın Tayvan'a ilişkin açıklamalarını tehlikeli olarak değerlendirerek 'hiçbir ülkenin adaya müdahalesine izin vermeyeceğini' bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakan Yardımcısı Aso Taro'nın Tayvan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Cao, "Tayvan'a hiçbir ülkenin hiçbir şekilde müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini korumaya yönelik kararlılığını, iradesini ve gücünü hafife almamalıdır" ifadelerini kullandı.

Aso'nun açıklamalarının oldukça hatalı ve tehlikeli olduğunu vurgulayan Cao, bu durumun Çin ve Japonya arasındaki siyasi ilişkilere de zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakan Yardımcısı Aso, bugün yaptığı açıklamada, Çin'in, 'Tayvan'ı işgal etmesi' durumunda harekete geçebileceklerini kaydetmişti.

Aso, ülkesinin adımlarının Tayvan'da mevcut durumu tehdit seviyesine varabilecek büyük bir gelişme yaşanması halinde sürpriz olmayacağını ve bu durumda ABD ve Japonya'nın Tayvan'ı birlikte savunması gerektiğini söylemişti.