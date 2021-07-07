Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, gözaltında Kovid-19 aşısı oldu

Myanmar'da askeri müdahale sonucunda görevden alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, gözaltında tutulduğu evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Basına konuşan avukatı Min Min Soe, yargılama sürecine dair detayları konuşmak üzere dün müvekkili Suu Çii ile başkent Nepido'da tutulduğu evde görüştüğünü belirtti.

Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu aktaran avukat Soe, Suu Çii ve beraberindeKovid-19 aşısı yaptırıldığını açıkladı.

Ülkedeki Kovid-19 vakalarının son haftalarda yoğun artış göstermesi üzerine Suu Çii, pandemiye karşı vatandaşlara 'daha dikkatli olun' çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da dün 3 bin 602 yeni Kovid-19 vakası görülmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.

Şimdiye kadar 171 bin 976 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 513'e ulaştı.