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    Singapur, Sinovac'ı ulusal aşı programına dahil etmiyor

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Asya & Pasifik
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    Singapur, koronavirüse karşı Çin'in geliştirdiği Sinovac'ı ulusal aşı programına dahil etmediğini ve bu aşıyı yaptıran kişi sayısının resmi kayıtlarda yer almayacağını açıkladı.

    Singapur Sağlık Bakanlığı (MOH), ülke çapında Kovid-19 aşısı olan kişi sayısına dair verilere yalnızca ulusal program kapsamındaki aşıları olanların eklendiğini ve bunlara Sinovac'ın dahil olmadığını duyurdu. 

    Açıklamada, "Ulusal aşı programı şu anda yalnızca Moderna ile Pfizer-BioNTech'i kapsamaktadır" denildi. 

    Bakanlık, Sinovac aşısı olanların verilerinin yalnızca Ulusal Bağışıklama Kayıtları'na işlendiğini belirtti. 

    Singapur, Sinovac'ı ulusal aşı programına dahil etmek için Çinli aşı üreticisi şirketten bazı veriler beklediğini açıkladı. 

    Sağlık Bakanlığı geçen hafta, "Ulusal aşı programımızın parçası olmayan Kovid-19 aşıları, özellikle şu anda dolaşımda olan Delta varyantı dahil olmak üzere Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumaları hakkında yeterli veriyi belgelemedi" açıklaması yapmıştı.

    Yalnızca bazı kliniklerde uygulanıyor

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil kullanım onayı verilen Sinovac, ülkede yalnızca bazı sağlık kliniklerinde uygulanıyor. Kliniklerden aşıya reaksiyon gösteren kişilerin bilgilerini Sağlık Bakanlığı'na bildirmeleri isteniyor.

    mRNA aşılarının ilk dozundan sonra alerjik reaksiyon gösteren kişilere, tercih etmeleri durumunda ikinci doz olarak Sinovac uygulanıyor. 

    Ülkede Sinovac aşısı yaptıran vatandaşların etkinliklere ve bazı mekanlara girerken negatif test sonucu göstermeleri gerekiyor. 

    Singapur Tıbbi Hizmetler Müdürü Kenneth Mak geçen ay yaptığı açıklamada, diğer ülkelerden gelen vatandaşların verilerine bakıldığında, iki doz Sinovac olan kişilerin enfekte olma riski taşıdığını söyledi. 

    Endonezya'daki sağlık çalışanlarının Sinovac aşısını olduktan sonra enfekte olduklarına dair bir rapor olduğunu belirten Mak, Sinovac uygulanan ülkelerde üçüncü doz aşı tartışmalarının başladığına dikkat çekti. 

    Tedbirler gevşetiliyor

    Öte yandan, ülkedeki pandemi kısıtlamaları kaldırılmaya başlandı. Gelecek haftadan itibaren 5 kişiye kadar gruplar, restoran gibi kapalı alanlarda bir araya gelebilecek. 

    Kısıtlamaların, nüfusun en az yarısının tamamen aşılanmasının beklendiği temmuz ayının sonunda daha da gevşemesi bekleniyor. 

    Ülkeye ilk parti Sinovac aşıları 23 Şubat'ta geldi ve şimdiye kadar 17 bin 296 kişiye uygulandı. Pfizer veya Moderna aşılarının en az bir dozunu olanların sayısı ise 3.7 milyon. 

    Sinovac aşısı, uluslararası alanda yürütülen birçok çalışmada değişken koruma oranları gösterdi ve en eksiksiz analiz yüzde 51'lik bir etkinlik gösterdi. Buna karşılık, Moderna ve Pfizer-BioNTech aşıları yüzde 90 civarında bir etkinlik oranına sahip. 

    Etiketler:
    BioNTech, Sinovac, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Singapur
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