Avustralya, Sidney'deki karantinayı 1 hafta daha uzattı

Avustralya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sidney kentinde uygulanan iki haftalık karantinayı 1 hafta daha uzattı.

Yetkililer, 16 Temmuz'a kadar geçerli olacak kararın, Avusturalya nüfusunun çoğunluğunun aşılanmamış olması sebebiyle verildiğini açıkladı.

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Sağlık Bakanı Brad Hazzard, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum, ihtiyacımız olan aşıyı alamadığımız için oldukça zor" dedi.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian da kararın sağlık tavsiyeleri üzerine verildiğini vurgulayarak, bu kapsamda sokağa çıkma yasağını uzattıklarını aktardı.

Son 24 saatte 27 yeni Delta varyantı

Sidney ve etrafındaki birkaç bölgeyi kapsayan söz konusu karar, öğrencilerin ara tatilinin ardından okula dönmeyeceği anlamına geliyor.

Yetkililer, Avustralya'da son 24 saatte 27 yeni Delta varyantına rastlandığı bilgisini paylaştı.

Avustralya'da yetişkin nüfusun yalnızca yüzde 9'unun iki doz aşılanmış olması, Delta varyantının kontrol edilemeden hızla yayılması korkusunu artırıyor.

Hastanelerde 37 vaka bulunuyor

Geçen hafta, vaka artışı sebebiyle Avustralya nüfusunun neredeyse yarısı doğu, batı ve kuzey kıyı şehirlerinde salgın kısıtlamalarına tabi tutulmuştu.

Kısıtlamaların bazıları 3 gün geçerli olurken Sidney ve çevresi, 'Avustralya'da yasakların devam ettiği tek bölge' oldu.

Salgın boyunca toplamda 31 binden az vaka ve 910 ölüm kaydeden Avustralya'da, ekimden bu yana Kovid-19 kaynaklı yalnızca 1 ölüm gerçekleşti.

Sidney hastanelerinde en küçüğü 30'lu yaşlarda ve 7'si yoğun bakımda olan 37 vaka bulunuyor.