Kıyafet bağış kutusuna sıkışarak öldü

Avustralya'da bir anne kıyafet bağış kutusuna sıkışarak yaşamını yitirdi. 33 yaşındaki kadının boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Batı Avustralya eyaletinin Rockingham bölgesinde yaşanan olayda, 33 yaşındaki Alarrah Lawrence, salı günü bir kıyafet bağış kutusunda, vücudunun yarısı dışarıda kalacak şekilde sıkışmış halde bulundu.

Milliyet'in haberine göre güvenlik kamerası görüntülerinde Lawrence'ın saat 01.30 civarında Stockland Baldivis adlı alışveriş merkezinin otoparkına aracını bırakıp kıyafet bağış kutusuna yaklaştığı görülüyor.

Lawrence, kutunun içinde neler olduğunu daha rahat görebilmek için plastik bir kovanın üzerine basıp kutuya doğru eğilirken, kova kayıyor ve kadın kutunun içine düşüyor.

15 aylık bebeği bulunan annenin cansız bedeni, sabaha karşı 05.00 civarında bir vatandaş tarafından fark edildi.

Rockingham Polisi'nden kıdemli dedektif Andrew Elliott, henüz tam olarak ölüm nedeni netleşmese bile annenin büyük ihtimal boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

"Şimdiye kadar yürüttüğümüz soruşturmada, bu kişinin çok talihsiz bir durumdan ötürü trajik şekilde hayatını kaybettiği görülüyor" diyen Eliott, "Görünüşe göre kutuya sıkışmış ve çıkamamış" ifadelerini kullandı.

Family and friends of a Perth mother are trying to understand an almost unthinkable tragedy. Alarrah Lawrence died when she became wedged in a Baldivis charity bin. She'd been trapped for hours, before neighbours found her body. https://t.co/iuw7S3koFo @amberjohnston_1 #7NEWS pic.twitter.com/2SitqVzfDg — 7NEWS Perth (@7NewsPerth) July 6, 2021

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