Japonya'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı. OHAL, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı tarihi de kapsıyor.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 22 Ağustos'a dek OHAL uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini söyledi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, "Aşılamanın yaygınlaştırılmasına kadar yaz mevsimi ve festivallerinde insan trafiğinin yavaşlatılmasını hedefliyoruz." dedi.

OHAL, son 24 saatte yeni vaka sayısının 896 olarak açıklanmasının ardından geldi. Bu rakam, ülkede mayıs ayından beri görülen en yüksek yeni vaka sayısı.

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Bu kararla, 2020 başından bu yana Tokyo’da 4'üncü kez OHAL uygulaması yürürlüğe girmiş olacak.

Olimpiyatlar nasıl etkilenecek?

Uygulamanın Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 23 Temmuz ile 8 Ağustos dönemine denk gelmesi sebebiyle, turnuvaya yönelik gidişatı etkilemesi bekleniyor.

Ashai gazetesine göre, yetkililer olimpiyatlara seyirci kabul edilmemesini planlıyor. Eğer onaylanırsa, seyirci yasağı, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen ve büyük bütçe aşımları nedeniyle zora giren olimpiyatlara son darbe olacak.

Ülkedeki uzman doktorlar haftalardır olimpiyatlara seyirci kabul edilmesinin yeni bir enfeksiyon dalgasını körükleyeceğini ve izleyici olmamasının en düşük riskli seçenek olacağını söylüyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Japonya'da 810 binden fazla vaka bulunurken, 14 bin 900 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.