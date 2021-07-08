Taliban militanları, Afganistan-Tacikistan sınırına bayrak dikti

Son dönemde Tacikistan sınırındaki eylemlerini sıklaştıran ve çok sayıda Afgan askerin Tacik topraklarına geçmesine neden olan Taliban militanları bölgedeki kontrolünü artırıyor.

Sputnik'e demeç veren Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi idaresinden bir kaynak, "5 Temmuz'da Afgan hükümet güçlerinin sınır karakolunu ele geçiren Taliban, bugün Tacikistan'a ait 'Tem' sınır kontrol noktasının karşısındaki, iki ülkeyi birbirine bağlayan Panj Nehri üzerindeki köprünün kendi tarafındaki ayağına bayrak dikti" dedi.

Tacikistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Daimi ve Yetkili Temsilcisi Hasan Sultonov, Duşanbe'nin Afganistan-Tacikistan sınırında güvenliğin sağlanması için KGAÖ üyelerinden yardım talep ettiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan sınırındaki durum ile ilgili Tacikistan’a gerekli desteği vermeye hazır olduğunu teyit etmişti.

Afganistan'daki durumun hızla kötüye gittiğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, müttefikleri korumak için Tacikistan sınırındaki Rus askeri üssünü kullanmaya hazır olduklarını belirtmişti.