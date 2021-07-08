Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada iki Kırgız askeri yaralandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinin yazılı açıklamasında, Batken Bölgesi'ne bağlı Leylek ilçesinde Naymin dağ yolundaki sınır noktasında görev yapan atlı askerlerin, Tacikistan sınır muhafız askerlerinin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetlerinin açıklamasında ise Sogdiy Bölgesi'ne bağlı Davaştiç ilçesinde Rosrovut sınır noktasında dört Kırgız sınır muhafız askerinin sınırı ihlal etmesi üzerine çıkan çatışmada karşı taraftan iki askerin yaralandığı ifade edildi.

İki komşu ülkenin güvenlik birimlerinin yetkililerinin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.

Tartışmalı sınır noktalarının yoğun olduğu iki ülke arasında askerler, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle karşı karşıya geliyor.