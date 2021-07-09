Myanmar'daki çatışmalarda 40 asker öldürüldü

Myanmar'da darbenin ardından 5 Mayıs'ta protestocularun kurduğu Halk Savunma Gücü'nden (PDF) yapılan açıklamada, 2 ila 4 Temmuz'da Sagaing bölgesinde Myanmar ordusunun sivillere saldırması üzerine çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, çatışmalarda PDF mensuplarının en az 40 askeri öldürdüğü ve 3 askeri aracı havaya uçurduğu iddia edildi.
Bölgede faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun (KIA) da Myanmar ordusuyla çatışmalarda PDF mensuplarına yardımcı olduğu öne sürüldü
Çatışmalardaki can kaybı iddialarına ilişkin Myanmar ordusundan açıklama yapılmadı.
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