Bangladeş'te fabrika yangını: En az 49 kişi öldü

Bangladeş'in Rupganj şehrindeki bir gıda fabrikasında çıkan yangın bütün müdahalelere rağmen 24 saattir söndürülemiyor.

Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 49 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 30 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın zemin katta başladı

Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi.

© AP Photo / Shafiqur Rahman Bangladeş’teki Rohingya mülteci kampında yangın yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.

Yaşanan bu yangın, Bangladeş'te yaşanan ilk facia değil.

2019 yılında, yerleşim yerleri, dükkan ve depolarla dolu 400 yıllık bir bölge olan Dakka'nın en eski bölgesinde çıkan yangında en az 67 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı yıl çıkan başka bir yangında ise, çok katlı bir ticari binanın alevler içinde kalması sonucu en az 25 kişi ölmüştü.

Yine Dakka'da yasa dışı kimyasal madde depolayan bir evde 2010'da çıkan bir başka yangında da en az 123 kişiyi öldürdü.