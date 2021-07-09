Taliban, İran sınırındaki kilit gümrük kapısını ele geçirdi

Taliban güçleri, Afganistan’ın batısında, İran sınırında yer alan İslam Kala şehri ile buradaki gümrük kapısını ele geçirdiklerini söyledi. İslam Kala, yabancı güçleri çekilmesi ile saldırıya geçen Taliban’ın Afganistan’da şimdiye dek ele geçirdiği ikinci kilit sınır geçiş noktası.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid AFP haber ajansına demecinde, “İslam Kala gümrük kapısı şu an tamamen kontrolümüzde, bu kapıyı gün içinde yeniden çalışır duruma getirmeye çalışacağız” dedi.

Üst düzey Afgan güvenlik yetkilileri Reuters’a açıklamalarında, İslam Kala geçiş kapısının düştüğünü doğruladı ve buradaki Afgan güvenlik ve gümrük yetkililerinin sınırın diğer tarafına geçtiklerini belirtti.

İran’da yayın yapan Al Alalam televizyonun bir haberinde de Afgan askerlerin Taliban’dan kaçmak için İran topraklarına girdikleri kaydedildi.

İslam Kala neden önemli?

Kabil, İran ile resmi ticaretinin çoğunu İslam Kala gümrük kapısı üstünden gerçekleştiriyordu. Söz konusu sınır şehri, bu nedenle stratejik bir önem taşıyor.

İslam Kala bunun yanında, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmeye başlaması ile mayıs başında saldırıya geçen Taliban’ın şimdiye dek ele geçirdiği ikinci kilit sınır geçiş noktası.

Tacikistan sınırındaki ana geçiş kapısını da kontrol ediyorlar

Nitekim Taliban geçen ay da Afganistan’ın Tacikistan sınırındaki ana geçiş kapısı olan Şerhan Bandar’ı geçe geçirmişti. Buradaki şiddetli çatışmalar sonrasında yüzlerce Afgan askerin, komşu Tacikistan’a sığındığı biliniyor.

Beş komşu ülke ile sınırdaki bölgeleri ele geçirdiler

Taliban geçtiğimiz hafta içinde Afganistan’ın İran, Tacikistan, Türkmenistan, Çin ve Pakistan sınırındaki pek çok bölgeyi ele geçirdi. Ayrıca Taliban güçlerinin, uzun zamandan beri uzakta tutuldukları kuzey bölgelerde ciddi bir ilerleyiş gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

İran, Rusya ve Katar’da barış görüşmeleri çabaları

Afganistan hükümeti ile Taliban güçleri arasında bir durup bir yeniden başlatılan barış görüşmeleri hâlâ nihai bir sonuç vermiş değil. Taliban heyetleri çarşamba günü İran’da, dün de Moskova’da görüşmelerde bulundu. Heyet sözcüleri Moskova’da bugün yaptıkları açıklamalarında, Kabil’deki hükümet ile olası bir ateşkes için görüşme yürütmekte olduklarını ve Doha’daki bu görüşmelerin başarılı olması hâlinde Taliban’ın saldırılarını durduracağını kaydetti.

Afganistan’da gerilimin artması, en başta ABD, yabancı güçlerin neredeyse 20 yılın ardından ülkeden çekilmeye başlamasını izliyor. Yabancı güçlerin çekilmeye başlaması ile Taliban bunu durumu yeni topraklar ele geçirmek için kullandı.