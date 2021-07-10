KGAÖ'de görevli Rus Orgeneral Sidorov: Tacikistan ve müttefikleri, her türlü Taliban istilasını püskürtebilir

Tacikistan ve müttefiklerinin Taliban'ın komşu Afganistan'dan gerçekleştireceği her türlü istilayı püskürteceğini belirten Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, Rusya ordusunun gerektiğinde yardım sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Sidorov, Taliban'ın Afgan-Tacik sınırındaki bölgelere kontrol noktaları kurduğunu anlatarak şu anda bölgeye KGAÖ güçlerini göndermeye ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Sidorov, "Taliban'ın ileri mevzi hatlarını gördük. En azından şimdilik bir saldırganlık görmedik. Taliban militanları hiç gizlenmiyor. Sınırın Afganistan tarafındaki durumun son derece barışçıl olduğu görülüyor" dedi.

Tacik sınır muhafızlarının ve askerlerinin durumla başa çıkacağına dair hiçbir şüpheleri bulunmadığını kaydeden Sidorov, "Tacikistan'daki Rus birlikleri ve KGAÖ ani tepki kuvveti, gerektiğinde Duşanbe'ye yardım etmeye hazır. Düzenli tatbikatlar sırasında KGAÖ ülkeleri, Afgan sınırına takviye güç gönderme çalışmaları yaptı" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Katar'daki siyasi kanadından bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Heyetin sözcüsü Zabihullah Mujahid, gün içinde Moskova'da bir basın toplantısı düzenledi ve Taliban güçlerinin şu an Afganistan’ın yüzde 85’ini kontrol etmekte olduğunu söyledi.

Mujahid, Taliban'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin topraklarına yönelik tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

Sözcü ayrıca, Kabil’deki hükümet ile olası bir ateşkes için görüşme yürütmekte olduklarını ve Doha’daki bu görüşmelerin başarılı olması hâlinde Taliban’ın saldırılarını durduracağını kaydetti.