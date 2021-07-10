Çin, Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etti

Global Times gazetesinin haberine göre, Xiamen Havayollarına ait uçak 2 Temmuz'da Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkarak Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentine iniş yaptı.
Hava yolu şirketi, Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı açıklamada, 2 Temmuz tarihli uçuşla Afganistan'daki 210 vatandaşın tahliye edildiğini doğruladı.
Uçakta bulunan 52 kişinin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı.
Çin'den 'ülkeyi terk etme' çağrısı
Çin, Afganistan'daki şiddet olaylarının artması endişesiyle 21 Haziran'da vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.
ABD, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.
Başkan Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını duyurmuştu.
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