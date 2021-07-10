Japonya Başbakanı Suga'dan 'güvenli olimpiyat' sözü

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19 salgını nedeniyle seyirci kabul edilmeyeceği açıklanan Tokyo Olimpiyatları'nın 'güvenli ve esenlikli şekilde' düzenleneceği sözü verdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yurt içinden de seyirci alınmayacağı dün gece duyurulan uluslararası turnuvaya dair değerlendirmede bulundu.

Suga, "Oyunları güvenli şekilde düzenlemek hükümetin sorumluluğundadır. Sınır kontrolleri dahil turnuvanın selameti ve güvenliği için tüm çabayı harcayacağız" dedi.

Dün düzenlediği basın toplantısında Suga, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları nedeniyle başkent Tokyo'da 12 Temmuz-22 Ağustos'ta olağanüstü hal uygulanacağını açıklamıştı.

Açıklama sonrası turnuvanın düzenleyici tarafları Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temsilcileri ortak toplantıda bir araya gelmişti.

Toplantı sonrası Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Oyunlarına Kovid-19 salgını nedeniyle yurt içinden de seyirci kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Komite, turnuvaya yurt dışından seyirci alınmayacağını 20 Mart'ta duyurmuştu.