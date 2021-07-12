Afgan güvenlik güçleri Türkmenistan sınırındaki kuru limanın kontrolünü yeniden ele geçirdi

209. Şahin Kolordusu basın dairesinden yapılan açıklamada, Afgan savunma ve güvenlik güçlerinin Türkmenistan sınırındaki kuru ticaret limanı Akina’nın kontrolünü yeniden ele geçirdikleri belirtildi.

Açıklamaya göre, Akina’da konuşlanmış ortak hükümet güçlerine başkanlık eden 6. Sınır Tugayı Genelkurmay Başkanı Albay Sebgatullah Nuri, limanın istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi için ciddi güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti.

Nuri, “Bu bölgedeki güvenlik durumu tamamen hükümet güçlerinin kontrolünde, Akina ticari limanının 12 kilometrelik yarıçapında bir güvenlik kordonu oluşturuldu ve biz, teröristlerin işlerinize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Akina, Türkmenistan ile sınırı bulunan iki limandan biridir. Ülkenin batısındaki Herat eyaletinde bulunan Torgundi adlı ikinci liman ise hala Taliban’ın kontrolü altında. Akina limanının hangi koşullarda ele geçirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bu arada Afganistan Savunma Bakanlığı basın dairesi, geçtiğimiz 24 saat içinde ülke genelinde meydana gelen çatışmalarda 206 Taliban militanının öldürüldüğünü, 101’inin yaralandığını ve 13’ünün tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Lagman, Kunar, Nangarhar, Kandahar, Badgis, Jauzjan, Samangan, Sari-Pul, Balkh, Takhar ve Bamyan vilayetlerinde çatışmalar gün boyu devam etti.