Pakistan'da avukata saldıran iki köpeğe ölüm cezası

Pakistan’ın lüks bir mahallesinde, iki köpeğin saldırısına uğrayan bir avukat ile iki hayvanın sahibi arasında varılan uzlaşma sonucunda ‘infaz’ çıktı. Köpeklerin veteriner tarafından ötenazi uygulanması öngören anlaşmaya göre, iki hayvan sahibi, ayrıca sokak köpeklerini korumaya çalışan bir yardım kuruluşuna 6 bin 270 dolar bağışta bulunacak.

Pakistan'ın Karaçi’da kentin lüks mahallesinde sabah yürüyüşü sırasında yaşlı ve kıdemli bir avukata saldıran iki evcil köpeğe ölüm cezası verildi.

Geçen ay, kıdemli avukat Mirza Ahtar Ali, yürüyüş yaptığı sırada, herhangi bir tahrik ya da provokasyon olmaksızın, semtte yaşayan Humayun Han'ın iki köpeğinin 'vahşice' saldırısında ağır yaralandı.

Semte kurulan kameraya yansıyan olayın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Görüntüler ayrıca, uygun eğitim vermeden ve onları gerektiğinde durdurabilecek nitelikli eğitmen olmadan güvenlik amacıyla özel cins köpeklerin böyle alanlarda tutulmasının doğruluğu da tartışılmaya başlandı.

İki köpeğe verilen 'ölüm cezası', olayda yaralanan avukat ile iki hayvanın sahibi arasında, mahkeme dışı varılan uzlaşmanın bir parçası olarak uygulanacak.

You shouldn’t get a dog if you can’t handle him. Scene from DHA phase 6 Karachi where two pet dogs are seen attacking a random passerby. pic.twitter.com/RDYYYDaX0A — Main Abdul Majid Hoon (@ComicsByMajid) June 21, 2021

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Uzlaşmaya göre, avukat Ahtar, Han'ı belirli şartlar çerçevesinde affetmeyi kabul ediyor: