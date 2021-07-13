Tacikistan, terörizm ve zorluklarla mücadele için Şanghay İşbirliği Örgütü'yle faaliyetlerini sürdürecek

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkede terörizm ve zorluklarla mücadele için Şanghay İşbirliği Örgütü ile faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin özellikle terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır ötesi organize suç türleri gibi modern tehditler ve zorluklarla mücadele etmek için Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ortak faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Rahman, ŞİÖ'nün 20. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Tacikistan'ın, bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren, 'açık kapı' politikası, barış ve tarafsızlık ilkesine dayanarak, birçok ülke ile dostane ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

Rahman, "Tacikistan'ın uluslararası stratejisinde, Orta Asya ülkeleriyle iyi komşuluk ve çok yönlü iş birliği politikası, önceliklerden biridir. Ülke sınırları çevresinde güven ve güvenlik ortamı yaratmak bu politikanın temel hedeflerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Tacikistan'ın güvenlik ve barışa, yapıcı uluslararası iş birliğine ve diyaloğa katkı sağlayacağını kaydeden Rahman, ayrıca ülkenin, sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek için uluslararası ve bölgesel örgütlerin potansiyelini kullanacağına işaret etti.

Tacikistan'ın çok taraflı diplomasi alanında ŞİÖ içinde etkin ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini ifade eden Rahman, ülkesinin ŞİÖ üyeleri ile iyi ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

ŞİÖ'nün, faaliyete geçtiği ilk günden bu yana sadece bölgede değil, dünyada da etkin ve etkili bir uluslararası kuruluş olduğunu anlatan Rahman, "Yirmi yıllık tarihi boyunca ŞİÖ, acil küresel sorunları çözmede çok yönlülüğünü defalarca kanıtlayan benzersiz bir bölgesel yapı olan yeni bir türdeki en etkili uluslararası kuruluşlardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Rahman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ŞİÖ üyesi ülkeler arasında dayanışmaya neden olduğuna dikkat çekti.

90'lı yılların sonlarında uluslararası durumun gelişmesi ve bölgedeki güvenlik tehditlerindeki ani artış nedeniyle, 'Şanghay Beşlisi'ne üye devletlerin yeni ve gelişmiş bir örgütün kurulması konusunda anlaşmaya vardığını hatırlatan Rahman, 2000 yılında Duşanbe'de 'Şanghay Beşlisi' Cumhurbaşkanları toplantısında ŞİÖ'nün kuruluşunun temeli için karar alındığını, 2001'de de Şanghay'da örgütün kurulduğunu aktardı.

Rahman şunları aktardı: "Şanghay Beşlisi'ni şimdilerde Şanghay İşbirliği Örgütü olarak bilinen bölgesel bir uluslararası örgüte dönüştürme önerisi, Tacikistan'da ortaya atıldı. 2000 yılından bu yana Duşanbe Deklarasyonu, geleceğin etkili bölgesel organizasyonunun, bugün dünya siyasi gerçekliğinde değerli bir yer işgal eden örgütün hedefleri, görevleri ve ana yönleriyle ilgili temel fikirleri ortaya koydu."

ŞİÖ'nün kurucularından biri olan Tacikistan'ın, örgütün oluşum ve gelişme sürecindeki rolünün önemli olduğunu bildiren Rahman, Tacikistan'ın özellikle terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır ötesi organize suç türleri gibi modern tehditler ve zorluklarla mücadele etmek için ŞİÖ içindeki ortak faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

2020 yılında örgütün başkanlığının Rusya'dan Tacikistan'a devredildiğini anımsatan Rahman, ŞİÖ Zirvesi'nin 16-17 Eylül 2021'de Duşanbe'de yapılacağını, bunun, ŞİÖ'nün kurulmasına yönelik ilk kararın Duşanbe'de alınması nedeniyle sembolik önemde olduğunu ifade etti.