Taliban’dan Türkiye’ye uyarı

Taliban, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasının ardından Türkiye'ye ülkede varlığını genişletmemesi konusunda uyarıda bulunarak, böyle bir kararın ‘menfur’ sayılacağını vurguladı.

Taliban’dan Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkede kalacağı konuşulan Türkiye’ye uyarı geldi.

Örgütten yapılan açıklamada, "Karar yanlış, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı" denilirken, böyle bir kararın ‘menfur’ sayılacağı belirtildi.

Ülkede hiçbir zaman muharip görevde bulunmayan Türkiye, Batı güçleri çekilirken, Afganistan'daki diplomatik misyonların çalışmaya devam edebilmesi için hayati önemde olduğu ifade edilen Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma teklifinde bulunmuştu. Ancak ülkenin ana kapısı sayılan havalimanın güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair henüz tam olarak anlaşmaya varılmış değil.

Erdoğan, 'Pakistan ve Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi söyledik' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın durumuna ilişkin olarak Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil."

Taliban'dan Türkiye'nin teklifine ret

Ancak Taliban Türkiye'nin bu teklifine karşı çıkarak, Ankara'nın da 2020'deki çekilme anlaşmasına uygun olarak ülkedeki askerlerini çekmesi gerektiğini açıklamıştı.

En geç 11 Eylül'de, yaklaşık 2 bin 300 ila 2 bin 500 arasındaki ABD askerlerinin yanı sıra 7 bin NATO gücünün ülkeden ayrılıp, neredeyse 20 yıldır devam eden askeri muharebeyi bitirmesi bekleniyor. Ancak Afgan hükümetin bu duruma henüz hazır olmadığı, çekilmenin ardından ülkenin yeni bir kaosa sürükleneceğinden endişe ediliyor.

11 Eylül saldırıların ardından ABD tarafından devrilene kadar Afganistan'ı yöneten Taliban, son günlerde ülkenin güney ve kuzey kesimlerinde bazı bölgeleri ele geçirmeye başladı.