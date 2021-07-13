BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki mevcut siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalmasının beklendiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, basın toplantısında, "Myanmar'da gıda güvensizliğinin keskin bir şekilde artmasıyla milyonlarca insanın önümüzdeki 6 ay içinde aç kalması bekleniyor" dedi.

Haq, sahada görev yapan BM uzmanlarının, ülkede devam eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın insanların gıda güvenliği üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını aktararak, BM'nin bölgedeki ortaklarıyla acil gıda dağıtımıyla bu sorunu çözmeye çalıştığını söyledi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.