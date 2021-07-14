Afganistan'da bir kadın telefonda bir erkekle konuştuğu için 40 kez kırbaçlandı

Afganistan'da bir erkekle konuştuğu iddia edilen kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaç cezasına çarptırıldı.

Afganistan'ın Herat ilinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir erkekle telefonda konuştuğu için 40 kez kırbaç cezasına çarptırılan kadının, kırbaçlandığı anlar yer aldı.

Kadının telefonda bir erkekle görüşmesini "ahlaksız ilişki" suçu kabul eden Taliban Hakimi'nin kararı gereği kadın Herat'ta halka açık Haftgola Meydanı'nda 40 kez kırbaçlandı. Kadının "Pişmanım, benim suçum" diye bağırdığı duyuldu.