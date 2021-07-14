Hindistan'da 'hipersomnia' hastalığına yakalanan kişi, yılın 300 gününü uyuyarak geçiriyor

Hindistan'da bir kişi, hiper uyku durumu olarak bilinen nadir bir hastalıktan dolayı 25 güne kadar kesintisiz uyuyabiliyor. Uyuduğunda uyanmakta zorlanan kişi, sahip olduğu dükkanı yalnızca ayda 5 gün açık tutabiliyor.

'Hipersomnia' ya da hiper uyku durumu olarak da bilinen nadir hastalığı yüzünden yıllardır hayatını büyük oranda uyuyarak geçiren adam Hint mitolojisinde yer alan ve sürekli uyumakla cezalandırılan 'Kumbhakarna' adlı tanrısal figüre benzetiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, 23 yıl önce eksen hipersomnia olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam’ın uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuduğu söyleniyor.

Uyuduğunda uyanmakta zorlanan adam sahip olduğu bakkal dükkanını ayda sadece 5 gün açık tutabiliyor. Çalışamadığı gibi yemek yemek, giyinmek, yıkanmak gibi günlük aktivitelerini de gerçekleştiremeyen talihsiz adamın tüm bu ihtiyaçları ailesi tarafından gideriliyor.

Sağlık bir yetişkin günde 6-8 saat arası uyurken uykuya daldıktan sonra bir daha uyanamayan Purkharam ayın 25 gününü uykuda geçiriyor. Bunu yıla vurunca da Purkharam'ın uykuda geçirdiği gün sayısı 300 oluyor.

Ailesinin, Dainik Bhaskar gazetesine yaptığı açıklamaya göre Purkharam, hastalığının ilk yıllarında ayda 7-8 gün kesintisiz uyurken yıllar içinde giderek ağırlaşan durumu yüzünden bu süre ayda 25 güne kadar çıkmış.

Haberde sürekli uyuduğu için adeta hayatını yaşayamayan Purkharam'ın bu hastalıktan kaynaklı ağır baş ağrısı gibi semptomlar da yaşadığı ve tedaviye rağmen bir türlü iyileşemediği detayları da yer alıyor.