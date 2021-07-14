Azerbaycan ve Ermenistan ordularından karşılıklı suçlamalar

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Nahçıvan sınırında Azeri askerlerin açtığı ateş sonucu bir askerinin öldüğünü duyurmasının ardından Bakü, Nahçıvan'ın Sederek köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde yeniden tırmandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "14 Temmuz sabahı Nahçıvan sınırındaki Ermeni yerleşimi Erasha'da Azerbaycan tarafı muharebe mevzilerini ilerletmek için mühendislik çalışmaları yapma girişiminde bulundu. Ermeni tarafının bu çalışmaları engellemeye yönelik eylemlerinin ardından Azerbaycan ordusu ateş açtı" dendi.

Azeri tarafının açıklamasında ise, Ermeni askerlerin ateşkes ihlali yaparak Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ve bir askerin yaralandığı bildirildi.

Açılan ateş sonucu İbadilla Merdanlı isimli bir askerin yaralandığı ve ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu ifade edildi.