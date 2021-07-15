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    Endonezya, vaka sayılarındaki son artışların ardından Kovid-19'un Asya'daki yeni merkez üssü oldu

    © REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
    Asya & Pasifik
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    Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının son dönemde artmaya devam etmesiyle ülke, Kovid-19'un Asya'daki yeni merkez üssü haline geldi.

    Endonezya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede vaka sayıları 12 Temmuz'dan bu yana günlük 40 binin üzerinde seyrederken son 24 saatte 54 bin 517 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Ülkede şimdiye kadar virüs kaynaklı can kayıpları 69 bin 210'a ulaşırken halihazırda 443 bin 473 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

    Endonezya Hindistan'ı geçti

    Worldometers internet sitesinin açıkladığı istatistiklere göre, Endonezya'da günlük vaka sayıları, 12 Temmuz'dan bu yana günlük vakaların 30 binli rakamlarda seyrettiği Hindistan'ı geçti.

    Endonezya basınında yer alan haberlerde son haftalardaki yoğun artışın, ülke nüfusunun en kalabalık olduğu Cava Adası genelinde yayılan Kovid-19'un delta varyantından kaynaklandığı belirtiliyor.

    Ayın başından bu yana ülkede virüs kaynaklı can kayıpları, 800-1000 bandında bulunuyor.

    Sağlık kuruluşları, can kayıplarındaki artışın bir diğer sebebinin, hastanelerdeki oksijen tüpü eksikliği olduğunu ifade ediyor.

    Kovid-19 aşılamaları hedeflenen bağışıklığı sağlayamadı

    Endonezya'daki Kovid-19 aşılamaları da salgına karşı planlanan bağışıklığı sağlamakta yetersiz kalıyor.

    Hindistan- Koronavirüs
    © AFP 2021 / MONEY SHARMA
    Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
    Hükümet 208 milyon kişiyi aşılamayı planlarken, Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede sadece 39 milyon kişi birinci doz, 15 milyon kişi ikinci doz aşı yaptırdı.

    Günde ortalama 700 bin kişinin aşılandığı Endonezya'da günlük aşılamalar, hükümetin hedeflediği 1 milyon rakamına ulaşamadı.

    Hükümet, ülkeye yeni gelecek aşılarla ağustostan itibaren günlük aşılama sayısını 2 milyon civarına çıkarmayı hedefliyor.

    Kovid-19 tedbirleri işe yaramadı

    Hükümetin son vaka artışlarına karşı 3 ile 20 Temmuz arasında Cava ve Bali adalarında ilan ettiği, daha sonra Sumatra, Kalimantan ve Papua adalarında 15 kentte daha genişlettiği Kovid-19 tedbirleri de salgını durdurmada yeterli olmadı.

    Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, dün yaptığı açıklamada, Cava ve Bali adalarındaki Kovid-19 yasaklarının günlük hareketliliği yüzde 6 ila 16 azalttığını belirterek bu oranın, hükümetin hedeflediği yüzde 20'nin altında olduğunu kaydetmişti.

    Etiketler:
    Hindistan, Asya, vaka, Kovid-19, Koronavirüs, Endonezya
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