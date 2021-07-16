Çin'de iki çocuğun ölümüyle ilgili iddianameden: Baba, yeni bir aile kurabilmek için kendi çocuklarını 14. kattan attı

Çin’de geçen yıl Aralık ayında, iki çocuğun 14. kattan düşmesiyle ilgili gizem aydınlandı. Bugün yayımlanan savcılık iddianamesine göre, başta olay sırasında uyuduğunu söyleyen baba, daha sonra kız arkadaşıyla aile kurabilmek için cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayla ilgili babanın kız arkadaşı da gözaltına alındı.

​Çin’in batı bölgesinde yer alan Çongçing'da, geçen yıl Aralık ayında, iki çocuğun 14. kattan düşerek ölmesine ilişkin sır perdesi aralandı.

Olayla ilgili savcılık belgeleri yayımlandı. Zhang Bo adındaki babanın kız arkadaşından baskı gördüğü ve yeniden evlenip aile kurmak amacıyla cinayeti işlediği iddia edildi.

Man in China allegedly killed his two children by throwing them out the window so he could start a ‘new family’



💔https://t.co/MYfO2Sjn1t — Natasha Phillips ناتاشا فیلیپس (@SobukiRa) July 16, 2021

İlk başta kaza sayıldı

İlk başta, Zhang’ın evde tek kaldığını ve uyuduğunu iddia etmesinin ardından olay kaza olarak sayıldı. Zhang, ifadesinde, aşağıdan insanların bağırdığını duyduktan sonra olaydan haberi olduğunu öne sürdü. Hatta yerel basında çıkan haberlere göre Zhang'ın ayakkabıları olmadan koşarak aşağı indiği, çocuklarının cesetlerinin yanında ağlayıp kafasını duvara vurduğu da belirtildi.

Kız arkadaşıyla beraber planladıklarını itiraf etti

Ancak çocukların ölümünden bir ay sonra gözaltına alınan Zhang, ifadesinde, kızı arkadaşı Ye Chengchen’le, eski evliliğindeki çocuklar olmadan yeni bir hayat kurmak istedikleri için beraber cinayeti planladıklarını itiraf etti.

2019 yılında, hala evliyken, bekar numarasını yapıp Ye'yle çıkmaya başlayan Zhang, geçen yıl Şubat ayında, o dönemde evli olduğu Chen Meilin'le boşandı. Boşanma anlaşmasına göre Zhang, oğlunu 6 yaşına kadar büyütecek, Chen ise kızını büyütecekti.

Anne, evden çıktığında çocukları atmış

İddianameye göre, olay yaşanmadan bir gün önce iki yaşındaki kız çocuğu, bir yaşındaki erkek kardeşiyle oynasın diye babasının evine davet edildi. Anne, evden çıktığında, baba Zhang, iki çocuğu pencereden attı.

Zhang'ın eski eşi Chen Meilin ise, eski kocasının kız arkadaşı Ye'nin çocukları istemediğini belirtti. Chen,TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de yaptığı yayında, Ye'nin bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunduğunu, bu şekilde de eski kocasına baskı yaptığını da iddia etti.

Zhang, bu ay içinde hakim karşısına çıkacak. Zhang’ın kız arkadaşı Ye de cinayet işlemekle suçlanarak tutuklandı. Ye'nin de bu ay içinde Çongçing mahkemesinde yargılanması bekleniyor.