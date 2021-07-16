WhatsApp, Hindistan'da 2 milyon kullanıcıyı engelledi

WhatsApp, Hindistan'ın tartışmalı yeni sosyal medya kuralları kapsamındaki ilk uyumluluk raporunda sadece bir ay içinde 2 milyondan fazla kullanıcıyı engellediğini açıkladı.

Hindistan'da WhatsApp kullanımında alınan önlemlerin ardından şirket, spam mesajlar gönderen 2 milyondan fazla kullanıcının engellendiğini açıkladı. Kullanıcıların çoğu spam mesajlar nedeniyle engellendi. Facebook'un sahibi olduğu şirket, yanlış bilgilendirmeye karşı koymak amacıyla toplu ileri mesajlaşmaya bir sınır koydu.

'Gelişmiş yeteneklere sahibiz'

Perşembe günü yayınlanan raporda, "Yüksek veya anormal oranda mesaj gönderen bu hesapları tespit etmek için gelişmiş yeteneklere sahibiz ve yalnızca 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Hindistan'da bu tür 2 milyon hesabı yasakladık" dedi. Şirket, 'en önemli odak noktasının' ise zararlı ve istenmeyen mesajların yayılmasını önlemeye devam etmek olarak açıkladı.

WhatsApp, en iyi pazarlarından biri olan Hindistan'da 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip, ancak yanlış bilgilerin yayılması konusunda da sık sık eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

2018'de Hindistan'da WhatsApp'ta yayılan çetelerin çocukları çaldığına dair WhatsApp'ta yayılan söylentilerin ardından onlarca kişi linç edilmişti ve bunun üzerine uygulamanın Hindistan'da toplu yönlendirmeye bir sınır getirmesi istenmişti.