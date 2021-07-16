Kayıt
15:27 16 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çin'de yüzde 80 bağışıklığa ulaşma paniği: Aşı olmayanlar hastanelere ve okullara giremeyecek

    © AP Photo / Andy Wong
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104218/41/1042184182_0:200:3072:1928_1200x675_80_0_0_441a974a3d98b5ddf8f19e562ae5a90f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202107161044982509-cinde-yuzde-80-bagisikliga-ulasma-panigi-asi-olmayanlar-hastanelere-ve-okullara-giremeyecek-/

    Çin'de hükümetin aralık sonuna kadar yüzde 80 bağışıklık oranına ulaşma hedefini açıklamasının artından birçok şehrinde sert tedbirler uygulamaya girdi. Buna göre, koronavirüs aşısı olmayanlar hastane, okul ve toplu taşıma gibi hizmetlerden faydalanamayacak.

    Koronavirüs salgınının patlak verdiği ilk yer olan Çin'in 50'den fazla şehrinde sert pandemi tedbirleri uygulanmaya başlanıyor. 

    Hükümetin popülasyonun yüzde 80'ini aşılayarak aralık ayına kadar bağışıklık oluşturma hedefini açıklamasının ardından yerel yönetimler art arda sıkı tedbirler açıklamaya başladı. 

    Buna göre, ülkenin birçok bölgesinde temmuz sonu veya ağustos başına kadar Kovid-19 aşısı olmayanların hastaneler, okullar ve bakım evleri dahil olmak üzere kamu hizmetlerine erişimi yasaklanacak. Kararlar kamuoyunda tartışmalara yol açtı. 

    Ailesi aşılanmayan öğrenciler okula gidemeyecek

    220 bin nüfusu olan Jiangxi bölgesinde aşı olmayanlar 26 Temmuz'dan sonra okullara, toplu taşıma araçlarına ve tıbbi tesislere giremeyecek. Ayrıca market çalışanlarına da aşı zorunluluğu getirildi ve reddedenlerin işlerinden olacakları açıklandı.

    Guangxi bölgesindeki Guiping ve Beiliu şehirlerinde ise ailesi aşı olmayan tüm yaştan öğrenciler okullara alınmayacak ve eğitimlerine devam edemeyecek. 

    Benzer uygulama Jiangxi ve Henan bölgelerinde de uygulanacak. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, güz dönemine yalnızca aileleri aşılanmış olan öğrencilerin katılmasına izin verilecek.

    Kuzey Hebei eyaleti Pingxiang'da ise 12-17 yaşları arasındaki öğrenciler, aşılanmadıkça okula girmelerine izin verilmeyecek. 

    Shaanxi eyaletindeki Hancheng kentinde de aşılanmamış kişiler, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarına giremeyecek. 

    Tanghe şehrinde ise Kovid-19 aşısı olmayan devlet memurlarının maaşları kesilecek. 

    Aralık ayına kadar 1 milyar aşı hedefi

    Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Epidemiyolog Shao Yiming, alınan önlemlerin nedeninin hükümetin açıkladığı bağışıklık oranına ulaşmak olduğuna işaret etti. Devlet medyasına yaptığı açıklamada, Çin aşılarının koruma oranının yüzde 100'ün altında olduğu göz önüne alındığında, hedeflenen bağışıklık oranına ulaşmak için vatandaşların yüzde 80 ila 85'ini aralık ayına kadar tam olarak aşılaması gerekeceğini, bunun da 1 milyar aşıya eşdeğer olduğunu söyledi.

    Bununla birlikte, ülkenin kuzeydeki Anhui ve Liaoning eyaletleri ve güneydeki Guangdong'da vaka sayılarında görülen artışın da aşı telaşına yol açtığı belirtiliyor.

    'İnsanların güvenine ihanet ve suistimal'

    Ancak yasak kararları kamuoyunda tepkiye neden oldu. Pekin Üniversitesi İnsan Hakları ve İnsani Hukuk Araştırma Merkezi müdürü Shen Kui, devlete ait China News Weekly gazetesinde, yasakları zorunlu aşı uygulamasına benzeterek söz konusu önlemlerin yasal olmadığını belirtti. 

    Ulusal haber sitesi Sohu'nun manşetinde yayımlanan makalede ise vatandaşların aşı yaptırmama hakkının göz ardı edilmesinin "insanların güvenine ihanet ve suistimal" olduğunu vurgulandı.

    Hong Kong Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Okulu'ndan Profesör Jin Dongyan ise, politikaların yerel hükümet yetkililerinin Pekin'in aşılama hedeflerine ulaşmak için aşırı baskı altında olmasının sonucu olduğunu söyledi.

    Popüler mikroblog platformu Weibo'da ise bir vatandaş, "İlk başta aşıların gönüllü olduğunu söylediler. Ancak aslında zorunlu olduğu ortaya çıktı" diye yazdı. 

    Devlet medyasının tahminlerine göre, Çarşamba günü Çin'de 1.4 milyar Kovid-19 aşısı uygulandı, ancak iki doz aşı yapılan nüfusun toplam yüzdesi belirsizliğini koruyor.

    Çin, ikisi devlete ait Sinopharm tarafından geliştirilen beş yerli aşıyı kullanım için onayladı ve nüfusun çoğunluğuna Sinopharm ya da Sinovac aşısı uygulanıyor. Ancak her iki aşının da Kovid-19'a karşı mRNA muadillerinden daha düşük bir etkinliğe sahip olduğunu belirtiliyor. 

    Dünya Sağlık Örgütü'ne sunulan verilere göre, Brezilya denemelerinde Sinovac'ın semptomatik Kovid-19'a karşı yaklaşık yüzde 50 etkinliği olduğu belirtilmişti. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac aşısının iki doz etkinlik oranının yüzde 83.5 olarak açıklanmıştı. 

    Avrupa'da da tedbirler sıkılaşıyor

    Şimdiye kadar hiçbir ülkede aşı zorunluluğu resmi olarak getirilmezken Avrupa ülkelerinde de sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Fransa, İtalya, Yunanistan ve Avustralya'da belirle sektörde çalışanlar için aşılanma zorunluluğu getirildi. 

    Etiketler:
    Fransa, Sinovac, Okul, Kısıtlama, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya - sel
    Almanya’da sel nedeniyle 6 bina çöktü: 9 ölü, 70 kayıp
    Karikatür
    Miami Belediye Başkanı'ndan 'Küba bombalansın' çağrısı
    İnfografik
    Afganistan'ın hangi bölgeleri Taliban tarafından ele geçirildi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet