Merkel: Afganistan'da istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik

Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Merkel, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik" dedi.

Merkel, Washington’da Joe Biden ile yaptığı ortak basın toplantısında Afganistan'a ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Merkel konuyla ilgili, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik. Yine de iyi bir ortaklıktı" görüşünü dile getirdi.

Biden, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in suikastı sonucunda, bu ülkeye asker gönderme planı olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Amerikan deniz piyadelerini sadece güvenliği temin için elçiliğimize gönderiyorduk ancak Amerikan Kuvvetlerini Haiti'ye gönderme gibi bir durum söz konusu değil, bu gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre, Küba'ya yardım yapılmasına ilişkin bir soru üzerine Küba'yı 'başarısız bir devlet' olarak tanımlayan Biden, bu ülke halkına birkaç şekilde yardım etmeyi düşündüklerini söyledi.

Biden, bu yardımlar için gerekli koşulların oluşturulması ve hükümetin bu yardımları suistimal etmemesi konusunda garanti verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "Küba'da bir Kovid-19 sorunu var. Aslında, uluslararası bir organizasyonun bu aşıları uygulayacağından ve bunlara ortalama vatandaşların erişebileceği şekilde yapacağından emin olsam oraya önemli miktarda aşı vermeye hazırım. Sizin sormadığınız ama bizim düşündüğümüz şeylerden biri de internete erişimi kesmiş olmaları. Bu erişimi yeniden sağlamak için teknolojik yeteneğe sahip olup olmadığımıza bakıyoruz." diye konuştu.