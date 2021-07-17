Üst düzey Afgan heyeti, Taliban ile müzakereleri yeniden başlatmak için Doha'ya gitti

Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah liderliğindeki üst düzey heyet, Taliban ile müzakereleri yeniden başlatmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Heyet adına Kabil Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, kendisiyle beraber Doha yolcusu olan heyetin tam yetkiye sahip olduğunu söyledi.

Taliban ile müzakereleri yeniden başlatmak için önemli sonuçlara ulaşmayı umduklarını ifade eden Abdullah, ülkede şiddet olaylarının arttığını hatırlatarak, böyle bir dönemde müzakerelerin acil başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Heyet içerisinde eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Barış İşleri Devlet Bakanı Sayed Saadat Nadıri, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kerim Halili, Cümbüş Partisi Başkanı Batur Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur bulunuyor.

Öte yandan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, 13 Temmuz’da, en kısa sürede Taliban’la müzakerelerin ciddi şekilde yeniden başlayacağını belirtmişti.