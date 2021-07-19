Sputnik V'nin uygulandığı Hindistan: Ülkemizde kullanılan aşıların hepsi Delta varyantına karşı etkili

ANI ajansının aktardığına göre Hindistan SARS-CoV-2 Genom Bilim Konsorsiyumu (INSACOG) Eş Başkanı Dr. NK Arora, ülkede kullanılan aşıların virüsün Delta varyantına karşı etkili olup olmadığı sorusunu yanıtladı.
Arora, “Evet, Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi (ICMR) tarafından yürütülen araştırmalara göre, ülkedeki aşılar Delta varyantına karşı etkili” dedi.
Hindistan’da şu anda Hindistan Serum Enstitüsü’nün Covishield, Bharat Biotech’in Covaxin ve Rus Sputnik V aşısı kullanılıyor.
Arora ayrıca ülkenin kuzeydoğu ve güneyindeki eyaletlerindeki vaka artışlarının de yeni varyantla ilişkilendirilebileceğini söyledi.
Mint: Vaccines available in India including #SputnikV effective against Delta COVID variant - govt panel chief Dr. NK Arora— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 19, 2021
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