Sputnik V'nin uygulandığı Hindistan: Ülkemizde kullanılan aşıların hepsi Delta varyantına karşı etkili

Hindistan’da tescilli olan aşıların koronavirüsün ülkede çıkan Delta varyantına karşı etkili olduğu belirtildi. Ülkede şu an Covishield, Covaxin ve Rus Sputnik V aşıları kullanılıyor.

ANI ajansının aktardığına göre Hindistan SARS-CoV-2 Genom Bilim Konsorsiyumu (INSACOG) Eş Başkanı Dr. NK Arora, ülkede kullanılan aşıların virüsün Delta varyantına karşı etkili olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Arora, “Evet, Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi (ICMR) tarafından yürütülen araştırmalara göre, ülkedeki aşılar Delta varyantına karşı etkili” dedi.

Hindistan’da şu anda Hindistan Serum Enstitüsü’nün Covishield, Bharat Biotech’in Covaxin ve Rus Sputnik V aşısı kullanılıyor.

Arora ayrıca ülkenin kuzeydoğu ve güneyindeki eyaletlerindeki vaka artışlarının de yeni varyantla ilişkilendirilebileceğini söyledi.