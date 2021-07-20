Afganistan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına roketli saldırı: Namaz sırasında patlama sesleri duyuldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Afganistan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına roketler düştü.

Shehab Ajansı'ınn yayınladığı görüntülerde ise, namaz sırasında meydana gelen patlamalara rağmen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve heyetin namaz kılmaya devam ettiği görüldü.

Eşref Gani, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Taliban barış için hiçbir istek ve niyetlerinin olmadığını kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirvais Stanikzai, "Bugün Afganistan düşmanları Kabil'in farklı noktalarına isabet eden roketler attı. İlk tespitlerimize göre can kaybı yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

#شاهد | سقوط وابل من الصواريخ خلال صلاة عيد الأضحى قرب القصر الرئاسي الأفغاني بكابول بحضور الرئيس أشرف غني. pic.twitter.com/jU74JjOrSB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2021

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