Ermenistan’ın Savunma Bakan Vekili istifa etti

Sputnik haber ajansının Ermenistan servisi, ülkenin Savunma Bakan Vekili Arutyunyan’ın istifa ettiğini yazdı. İstifa haberini, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın doğruladığı belirtildi.

Arutyunyan’ın Bakanlık’ta bir ‘veda toplantısı’ da yaptığı kaydediliyor.

64 yaşındaki Arutyunyan, Karabağ’daki şiddetli çatışmaların sona ermesi ardından 20 Kasım 2020’de göreve getirilmişti. Çatışmaları sona erdiren anlaşma kapsamında, Ermeni güçler Karabağ’daki pek çok bölgenin kontrolünü Azerbaycan’a bırakmıştı.