Çin'de 3 çocuk sahibi olmaya izin çıktı

Çin hükümeti, aile ve nüfus planlaması kanunu revize ederek ailelerin üçüncü bir çocuk edinmesine imkan tanımayı planlıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de hükümet, nüfus ve aile planlaması kanununda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hükümet, bundan sonra ailelerin 3 çocuk sahibi olabilmelerine izin verecek.

Xinhua'da yer alan habere göre kararda, hükümetin izin verilenden daha fazla çocuk sahibi olarak aile planlaması kanununu ihlal eden ailelere artık para cezası vermeyeceği kaydedildi.

Öte yandan kararda, ikametgah kaydı, okul kayıtları ve iş başvurularında bir çiftin kaç çocuğu olduğuna artık bakılmayacağı belirtildi.

Kararda yer alan son maddede ise, özellikle çocukların yetiştirilmesi ve yaşlıların bakımı için aile planlamasıyla ilgili kamu hizmetlerinin iyileştirileceği ve demografik gözetim ve tahminlerin geliştirileceği vurgusu yer aldı.