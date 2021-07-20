Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı

Çin, yüksek hızlı tren teknolojisinde çığır açan yüksek hızlı manyetik levitasyon (maglev) trenini tanıttı.

Şandong eyaletinde yer alan Qingdao'da geliştirilen trenin, saatte 600 kilometre hıza çıkabildiği aktarıldı.

Sürüş testleri geçen yıl haziran ayında Şangay'da başlayan tren, resmi olarak hizmete alınması halinde 'dünyanın en hızlı toplu taşıma aracı' unvanını alacak.

Pekin-Şangay arasının bu teknoloji ile 2.5 saatte inmesi beklenirken, iki kent arasındaki yüksek hızlı tren seyahati 5.5 saat, uçakla yolculuk ise 3 saat sürüyor.

Çin, söz konusu teknolojiyi yaklaşık 20 yıldır çok sınırlı bir ölçekte kullanırken, Şangay kent merkezi ile Pudong Havaalanı arasında halihazırda 30 kilometrelik bir maglev hattı yer alıyor.

Çin, yüksek hızlı demiryolu yapımında dünya lideri konumunda ve 2020 itibarıyla ülke genelinde hizmette olan 37 bin 900 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattı bulunuyor.

Maglev teknolojinde mıknatıslar yardımı tren ve ray arasındaki sürtünme önlenerek, yüksek hızlara çıkılması sağlanıyor.