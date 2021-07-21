Delta varyantı yüzünden tam kapanma altındaki Avustralya'da çağrı: Birbirinizle konuşmayın

Nüfusunun yarısından fazlası Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle tam kapanma altında yaşayan Avustralya'da Sydney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler işi daha da sıkı tutmak istiyor. Öyle ki Eyalet Sağlık Müsteşarı olan Dr. Chant, vakaların artmaması için vatandaşlardan birbirleriyle konuşmamalarını istedi.

İlk Kovid-19 vakasının görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana toplam 32 bin 253 vakanın görüldüğü, bunlardan 915'inin hayatını kaybettiği, son dönemde de Delta varyantı nedeniyle sayıların yükselişe geçtiği Avustralya'da 3 eyalette tam kapanma sürüyor. Bunlardan biri olan Yeni Güney Galler'de (NSW) sağlık alanındaki en yetkili isim Dr. Kerry Chant yeni bir sosyal mesafe tedbiri önerdi: Diğer insanlarla konuşmamak.

Eyalet Sağlık Müsteşarı olan Chant dün gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki taraf da maske takıyor ya da aşılanmış olsa dahi Avustralyalıların birbirleriyle konuşmamaları gerektiğini söyledi.

"Diğer insanlarla iletişim kurmak, arkadaş canlısı olmak insan doğasının bir gereği olsa da bunu yapmak için doğru bir zaman değil" dedi. Maskelerin tam koruma sağlamadığının altını çizen Chant, "Mesela alışveriş merkezinde komşunuzla karşılaşırsanız diyaloga girmeyin. Diğerleriyle etkileşimi en aza indirmemiz gereken günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci gibi Chant da ana akım medya tarafından pandemiyle mücadele sürecinin kahramanı olarak gösteriliyor. İngiliz Guardian gazetesi Chant'ı 'gizli silah' olarak tanımlamıştı. Chant aynı zamanda bu yıl Yeni Güney Galler'de 'Yılın Kadını' seçilmişti.