Afganistan'da Taliban tarafından öldürülen Pulitzer ödüllü Reuters muhabiri için cenaze töreni düzenlendi

Reuters'ın Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Sıddıki, geçen hafta Afganistan'ın Spin Boldak bölgesindeki bir çatışmada Taliban güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti.

Afgan gazeteci ve Afghan Orband Weekly'nin başkanı Ahmad Lodin, Hindistan medyasından News Laundry'e verdiği demeçte, Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Sıddıki'nin cesedinin 16 Temmuz saat 20.15'te Kandahar'daki Mirwais Hastanesi'ne getirildiğini belirtti. Lodin, Taliban'ın cesedi 'saygısızca' parçalara ayırdığını söyledi.

​Hindistan hükümeti kaynakları da aynı gün Sıddıki'nin cesedinin Taliban tarafından Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne (ICRC) teslim edildiğini doğruladı.

Lodin, Sıddıki'nin yaklaşık bir aydır Afganistan'da olduğunu ve ölümünden bir hafta önce Kandahar'a geldiğini açıkladı.

Lodin'in aktardığına göre Sıddıki, tepelik bir alanın yakınında bir arabanın içindeydi ve Taliban tarafından pusuya düşürüldü. Araç içinde bulunan iki kişi de Taliban saldırısında öldürüldü.

Taliban ise Sıddıki'nin ölümünden kendilerinin sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.

Reuters'ın aktardığına göre, ödüllü fotoğrafçının naaşı 18 Temmuz'da Hindistan'a getirildi ve 20 Temmuz akşamında mezun olduğu Yeni Delhi merkezli Jamia Milia Islam Üniversitesi'ne gömüldü.