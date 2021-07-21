Afganistan'da Taliban tarafından öldürülen Pulitzer ödüllü Reuters muhabiri için cenaze töreni düzenlendi

Reuters'ın Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Sıddıki, geçen hafta Afganistan'ın Spin Boldak bölgesindeki bir çatışmada Taliban güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti.
Afgan gazeteci ve Afghan Orband Weekly'nin başkanı Ahmad Lodin, Hindistan medyasından News Laundry'e verdiği demeçte, Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Sıddıki'nin cesedinin 16 Temmuz saat 20.15'te Kandahar'daki Mirwais Hastanesi'ne getirildiğini belirtti. Lodin, Taliban'ın cesedi 'saygısızca' parçalara ayırdığını söyledi.
#calcuttapressclub #Kolkata #DanishSiddiqui pic.twitter.com/X2QxohELg5— bapan Show (@Bapan1983) July 21, 2021
Hindistan hükümeti kaynakları da aynı gün Sıddıki'nin cesedinin Taliban tarafından Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne (ICRC) teslim edildiğini doğruladı.
Lodin, Sıddıki'nin yaklaşık bir aydır Afganistan'da olduğunu ve ölümünden bir hafta önce Kandahar'a geldiğini açıkladı.
Taliban ise Sıddıki'nin ölümünden kendilerinin sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.
Reuters'ın aktardığına göre, ödüllü fotoğrafçının naaşı 18 Temmuz'da Hindistan'a getirildi ve 20 Temmuz akşamında mezun olduğu Yeni Delhi merkezli Jamia Milia Islam Üniversitesi'ne gömüldü.
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