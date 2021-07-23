Rusya: Afganistan'da ABD’nin IŞİD ile işbirliğinin delilleri var

Rusya Dışişleri Bakanlğı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin IŞİD militanlarıyla işbirliği yaptığını söylemeye izin veren yeterli sayıda delillerin olduğunu belirtti.

Zaharova, dünkü basın brifinginde,ifadesini kullandı.

Birkaç kez dile getirilen bu bilginin uluslararası örgütlerin dikkatini çekmesi gerektiğini söyleyen Zaharova, “Afganistan hava sahasını tamamen kontrol eden ABD ve NATO güçlerinin bilgisi olmadan bu tür faaliyetler gerçekleştirilemezdi” dedi.

“IŞİD ile çatışmaya giren Taliban’ın mevzilerine yönelik ABD Hava Kuvvetleri’nin nokta vuruşu yaptığı kayıtlara geçti” diyen Zaharova, “Bu bilgilerin, ABD ile IŞİD militanları arasında işbirliği olduğunu söylemek için yeterli olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.