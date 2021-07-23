Çin'de sel: Bebek 24 saat sonra kurtarıldı, annesi öldü

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısı 51'e yükselirken çöken bir evin enkazında mahsur kalan bir bebek 24 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Çin'in Henan eyaletinde geçen salı etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti.

Eyalete bağlı Şingyang kentinde heyelan nedeniyle çöken bir evde, anne ve henüz birkaç aylık bebeği enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu bebek, enkazdan 24 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumu iyi ama annesi hayatını kaybetti.

Mother dies after saving baby from China floodshttps://t.co/BSHQ7keLcX — BBC News (World) (@BBCWorld) July 23, 2021

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Aile üyelerinden biri, Southern Metropolis Daily'ye yaptığı açıklamada, bebeğin annesi tarafından kurtarıldığına işaret etti: "Bebeğin sesini duydum. O sırada ekipler geldi ve çocuğu kurtarmayı başardı. Annesi tarafından yüksek bir alana koyulmuş."

Beijing Youth Daily'ye konuşan bir ekip üyesi de annenin cansız bedeninin, sanki bir şeyi havaya kaldırıyormuş gibi durduğunu anlattı: "Böylesi kritik bir anda çocuğunu yukarı kaldırmış, bebek de böyle kurtulmuş."