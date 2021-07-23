Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü

Hindistan'da batısında etkili olan muson yağmurları, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Maharaştra eyaletinin Raigad bölgesinde aralıksız yağan yağmurun yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, mahsur kalanlara kurtarma ekipleri gelene kadar çatılara ya da yüksek yerler çıkmaları çağrısında bulundu. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı eyalet genelinde büyük maddi hasar oluştu.

Army mobilises Flood Relief Columns to Ratnagiri. 14 task forces comprising of troops from Aundh Military Station & Engineer Task Force BEG Centre Pune mobilised to assist civil administration for rescue, relief & medical aid. #MaharashtraRains https://t.co/niZZSPLOo3 — India TV (@indiatvnews) July 23, 2021

​Eyaletin başkenti Mumbai'ye yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Ratnagiri'deki Chiplun'ın bazı bölgeleri de sular altında kaldı. Vaşişti Nehri'nde yükselen su seviyesi yolları ve evleri sular altında bıraktı.

#India: 18 are dead as a result of rapid monsoon rains that caused landslides and flooding that cut off hundreds of villages.#monsoonrains https://t.co/wI3G9Rs3A5 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 23, 2021

​Deniz Kuvvetleri, yerel yardım ekipleri, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) eyalet genelinde sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelere sevk edildi. Meteoroloji servisi, eyaletteki bazı bölgeler için önümüzdeki birkaç gün şiddetli yağışların devam edeceğini belirten kırmızı uyarı yayınladı.

Hindistan medyası Maharaştra eyaletinde temmuz ayında son 40 yılın en şiddetli yağışının etkili olduğunu ifade etti.





#Landslides triggered by heavy monsoon rains hit parts of western #India, killing at least five people and leading to the overnight rescue of more than 1,000 other people trapped by floodwaters, officials say.https://t.co/Hr6wTj9esZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 23, 2021

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