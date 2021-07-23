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    Hong Kong'da gözaltına alınan Konuşma Terapistleri Genel Sendikası'nın 5 üyesinden birinin polis tarafından kelepçelenerek ve kafasına siyah kukuleta geçirilerek götürülmesinin görüntüleri servis edildi.

    Hong Kong'da Çin'i 'hain kurt' olarak gösteren çocuk kitapları basan terapistlere gözaltı: Başlarına kukuleta geçirildi

    © REUTERS / TYRONE SIU
    Asya & Pasifik
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    Gözaltına alınan Konuşma Terapistleri Genel Sendikası'nın 5 üyesinden birinin polis tarafından kelepçelenerek ve kafasına siyah kukuleta geçirilerek götürülmesinin görüntüleri servis edildi. Gözaltılarla ilgili düzenlenen basın toplantısında toplatılan 3 kitabın nüshaları naylon torbalar içinde suç kanıtı olarak sergilendi.

    Pekin'in geçen yaz Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe koymasından beri gözaltı furyasının yaşandığı Hong Kong'da bu kez Çin'i kurt olarak tasvir eden çocuk kitaplarıyla hükümete karşı isyan kışkırtıcılığı suçlamasından 5 konuşma terapisti yakalandı. Konuşma Terapistleri Genel Sendikası'nın 5 üyesinden birinin polis tarafından kelepçelenerek ve kafasına siyah kukuleta geçirilerek götürülmesinin görüntüleri servis edildi. Gözaltılarla ilgili düzenlenen basın toplantısında toplatılan 3 kitabın nüshaları naylon torbalar içinde suç kanıtı olarak sergilendi.

    'Küçük çocukları kışkırtmak için'

    Kitaplarda betimlenen koyunların kurt sürüsünün köylerine saldırmasını engelleme çabası, 2019'da Hong Kong'da patlak veren Çin karşıtı protestoların gidişatına atıf yapıyor.

    Yeni ulusal güvenlik polis birimi yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında çocuk kitaplarına atıfla 'kışkırtıcı materyal' yayımlamak için komplo kurmak şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanan zanlıların 'kamuoyunun ve özellikle küçük çocukların Hong Kong hükümeti-yargısına karşı nefret, şiddet ve yasadışı eylemler kışkırtmayı amaçladığı' ileri sürüldü.

    Hong Kong'da yeni kurulan ulusal güvenlik polis biriminin başkomiseri, Çin'i kurt olarak tasvir edilen çocuk kitaplarını isyana teşvik suçlamasıyla suç kanıtı olarak gösterdi.
    © REUTERS / TYRONE SIU
    Hong Kong'da yeni kurulan ulusal güvenlik polis biriminin başkomiseri, Çin'i kurt olarak tasvir edilen çocuk kitaplarını isyana teşvik suçlamasıyla suç kanıtı olarak gösterdi.

    Polis açıklamasında "Kamuoyu olguların bilincinde olmalı ve şiddeti hoşgörmek ya da yüceltmekten geri durmanın yanısıra gelecek neslin yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle kışkırtılıp yoldan sapmamasına izin vermemelidir" denildi.

    Kimlikleri paylaşılmayan ikisi erkek, üçü kadın beş zanlının 21 bin dolara tekabül eden mali fonları donduruldu. 

    Britanya sömürgeciliği yasasına dayanarak

    Beşlinin Hong Kong'un Britanya sömürgesi olduğu dönemden kalan ve isyana teşviki hedef alan bir yasa üzerinden gözaltına alınması da dikkat çekti. 1997'de Çin yönetimine geçildiğinden beri ilk kez Britanya sömürgeciliği yasasından mahkumiyet kararı verilirse, zanlılar 2 yıl hapis cezası alabilir. 

    Koyun-kurt masalları ne anlatıyor?

    Konuşma Terapistleri Genel Sendikası'nın son aylarda yayımladığı 3 resimli çocuk kitabının ilki 'Koyun Köyünün Koruyucuları' adını taşıyor ve 2019'da başlayan protestoları sembolize ediyor. 'Koyun Köyünün Temizlikçileri' isimli ikinci kitapta her yere pisleyen kurtları dışarı atmak için greve giden temizlik çalışanlarıyla, koronavirüs pandemisi başladığında bölge hükümetini Çin'le sınırı kapatmaya zorlamak için greve giden sağlık çalışanlarına atıf yapılıyor. 'Koyun Köyünün 12 Cesuru' isimli üçüncü kitap ise kurtlar yüzünden tekneyle köyden kaçan 12 koyunu anlatarak geçen yıl Tayvan'a sürat botuyla kaçmak isterken Çin Sahil Güvenliği tarafından yakalanıp hapse atılan 12 Hong Kongluya gönderme yapılıyor. 

    Hong Kong'da Konuşma Terapistleri Genel Sendikası'nın son aylarda yayımladığı 3 resimli çocuk kitabı, Çin karşıtı demokrasi hareketini çocuklara tanıtmayı amaçlıyor. Demokrasi hareketi üyeleri kurtlarla çevrili köyde yaşayan koyunlar olarak tasvir ediliyor.
    © REUTERS / TYRONE SIU
    Hong Kong'da Konuşma Terapistleri Genel Sendikası'nın son aylarda yayımladığı 3 resimli çocuk kitabı, Çin karşıtı demokrasi hareketini çocuklara tanıtmayı amaçlıyor. Demokrasi hareketi üyeleri kurtlarla çevrili köyde yaşayan koyunlar olarak tasvir ediliyor.

    Gazetecilerin kefaletle tahliye talebine ret

    Pekin'in Hong Kong'da 'ayrımcılık, merkezi hükümete karşı yıkıcı faaliyetler, vatana ihanet, ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemler, terör ve yabancı ya da dış güçlerle işbirliğini, merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, yasaklayan' suç haline getiren Güvenlik Yasası'nı uygulamaya koyduğu son bir yılda 100'den fazla muhalif yakalandı ve çok daha fazlası yurtdışına kaçtı.

    Demokrasi hareketinin sözcülerinden olan ve geçen ay polis baskınına uğrayıp 2.3 milyon dolarlık mal varlığının dondurulması üzerine kapanmak zorunda kalan Apple Daily gazetesinin 8 eski yetkilisi gözaltında. Güvenlik Yasası'na göre ulusal güvenliği tehlikeye atmak amacıyla yabancı güçlerle işbirliği yapmak için komplo kurmakla suçlanan Apple Daily gazetecilerinin kefaletle tahliye talebi dün mahkeme tarafından reddedildi. 

    Etiketler:
    kukuleta, terapist, Konuşma, Hong Kong, Çin, Kurt, Koyun, Gözaltı, Çocuk kitabı
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