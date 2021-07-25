Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu

Delhi'den turistik bir köy olan Chitkul'a seyahat eden aracın üzerine dağdan yuvarlanan kayaların düşmesi sonucu 9 turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Modi, kazadan etkilenen herkese hükümet yardım fonuna erişim hakkı verileceğini söyledi.

Öte yandan sosyal medyada kazaya dair görüntüler yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda sarp bir vadiden aşağıya yuvarlanan büyük kayalar görüntülendi.

जब प्रकृति रौद्र रूप दिखाती है



The spot is near Badseri village about 3 km ahead of Sangla enroute Chitkul. One Tempo Traveller was coming from Chitkul reported hit by rock fall. Casualties feared. ITBP teams rushed to the spot for rescue. More details awaited. pic.twitter.com/r64qEGGida — Vivek Kumar Pandey / विवेक कुमार पाण्डेय (@vivekitbp) July 25, 2021

Görüntülerde park halindeki araçlara çarpan kayalar ayrıca bir köprünün çökmesine sebep oldu.

Hindistan'da, son dönemde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası heyelan uyarıları yapılmıştı.

Maharaştra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 136'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.