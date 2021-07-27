Kazakistan’dan Linkedin'e engelleme

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı, iletişim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Linkedin'i engelleme kararı aldıklarını belirtti.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasında, gerçekleştirilen denetim sonucu, Linkedin platformunda çevrimiçi kumarhane reklamı yapıldığı ve gerçek kişiler adına sahte hesapların açıldığının ortaya çıktığı ifade edildi. Açıklamada, bu iki durumun sadece Kazakistan değil Linkedin’in kendi kurallarının ihlali olduğu kaydedildi.

Bakanlık, Linkedln’dan ihlalleri kaldırmasını talep etti, ancak şirketten hiçbir adım gelmedi. Linkedin’nın ihlalleri kaldırması durumunda engelin de kalkacağı kaydedildi.