Koronavirüs vakalarının artışta olduğu Endonezya'da binlerce yabancı ülkeyi terk etti

Bu ay içinde başkent Jakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'ndan ayrılan yabancı uyruklu kişilerin sayısı 19 bine dayandı.
Havalimanındaki göçmenlik dairesine başkanlık eden Sam Fernando, son 3 gün içinde ülkeden ayrılan yabancı uyrukluların sayısında önemli ölçüde artış yaşandığını bildirdi.
Söz konusu artışa, Endonezya'da Kovid-19 aşısı olamadıkları için kendi ülkelerine hareket eden kişilerin yol açtığı kaydedildi.
Ülkeyi terk edenler arasında en büyük oranı Japon ve Çin vatandaşları oluşturdu.
Kayıtlara göre, bu ay içinde 2 bin 962 Japon, 2 bin 219 Çin, 1616 Güney Kore ve 1425 ABD vatandaşı Endonezya'dan ayrıldı.
Endonezya, en fazla vakanın görüldüğü Güney Asya ülkesi konumunda
Son 2 haftadır virüs kaynaklı ölümlerin binin üzerinde seyrettiği Endonezya'da, bugüne kadar 86 bin 835 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya, toplam 3 milyon 239 bin 936 Kovid-19 vakası ile en fazla vakanın görüldüğü Güney Asya ülkesi konumunda bulunuyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tayvan ve Hong Kong, Endonezya'yı seyahat yasağı konulan ülkeler arasına almıştı.
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